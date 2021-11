Britse minister: doe niet onder schooltijd mee aan klimaatprotest

De Britse onderwijsminister Nadhim Zahawi wil liever niet dat jongeren vrijdag onder schooltijd mee gaan doen aan een grote klimaatdemonstratie in Glasgow, waar de COP26-klimaattop wordt gehouden. De minister zegt in gesprek met Sky News dat zijn voorkeur uitgaat naar het weekend.

Jongeren hebben volgens Zahawi ‘absoluut het recht’ om volwassenen de les te lezen over de klimaatcrisis, maar benadrukt dat er twee weekenden vallen in de periode van de klimaattop, die in totaal bijna twee weken duurt. De minister steunt jongeren niet als ze besluiten te spijbelen zodat ze bij het protest kunnen zijn, wel als ze in het weekend demonstreren. ‘Ik verzoek jongeren geen school te missen.’ Zahawi wil voorkomen dat er boetes worden uitschreven voor het schoolverzuim.

Er worden vrijdag in Glasgow 100.000 demonstranten verwacht bij de protestmars van de Schotse tak van Fridays for Future, een jongerenbeweging die geïnspireerd is op de klimaatstakingen van Greta Thunberg. De Zweedse klimaatactiviste spijbelde om aandacht te vragen voor de klimaatcrisis en neemt vrijdag naar verwachting deel aan de mars.