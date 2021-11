Chipbedrijven ASML en ASMI helpen AEX aan kleine winst

De Amsterdamse AEX-index ging vrijdag licht omhoog. Vooral de chipbedrijven ASML en ASMI waren in trek dankzij de sterke koerswinsten onder Amerikaanse branchegenoten. Beleggers deden het verder rustig aan en keken vooral uit naar het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat later op de dag verschijnt. Een flinke banengroei zou verder bewijs zijn dat de grootste economie ter wereld sterk genoeg is om op eigen benen te staan, na het besluit van de Federal Reserve om de coronasteun af te bouwen.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent hoger op 822,02 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 1075,55 punten. De beurzen in Parijs en Londen stegen 0,4 procent. Frankfurt verloor een fractie.

ASML en ASMI profiteerden van de sterke kwartaalcijfers van de Amerikaanse chipfabrikant Qualcomm en wonnen 1,6 en 1,4 procent. Staalmaker ArcelorMittal, techinvesteerder Prosus en verlichtingsbedrijf Signify waren de grootste dalers in de AEX, met verliezen van ruim 1 procent.

Sif

In de MidKap zakte Eurocommercial Properties 2,1 procent. De eigenaar van winkelvastgoed zag het resultaat in de eerst negen maanden van het jaar dalen door verleende huurkortingen aan winkeliers vanwege de coronacrisis. De winkelverkopen laten volgens het bedrijf wel een sterk herstel zien en liggen weer boven het niveau van voor de coronapandemie. Biotechnoloog Galapagos, die ook een kijkje in de boeken gaf, verloor 0,1 procent. Het bedrijf wist het nettoverlies in het derde kwartaal terug te dringen.

Bij de kleinere bedrijven zakte Sif 4 procent na tegenvallende resultaten van de fabrikant van funderingen voor windturbines op zee. Op de lokale markt beleefde MotorK een teleurstellend beursdebuut. Het aandeel van het Italiaanse softwarebedrijf zakte 6,5 procent ten opzichte van de introductieprijs van 6,50 euro per aandeel. Het bedrijf had zijn beursgang al met twee dagen uitgesteld en verlaagde ook de introductieprijs om meer beleggers te kunnen trekken.

Olie

IAG daalde 3 procent in Londen. Het moederbedrijf van de luchtvaartmaatschappijen British Airways en Iberia stevent dit jaar af op een verlies van 3 miljard euro. Wel verwacht het concern volgend jaar weer winst te kunnen maken door de hervatting van de lucratieve trans-Atlantische vluchten.

De euro was 1,1556 dollar waard, tegen 1,1542 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1,6 procent tot 80,06 dollar. Brentolie kostte 1 procent meer op 81,32 dollar per vat.