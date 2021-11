Beurshandel in teken banenrapport van Amerikaanse overheid

De beurshandel op het Damrak staat vrijdag vooral in het teken van het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat later op de dag verschijnt. Een flinke banengroei zou verder bewijs zijn dat de grootste economie ter wereld sterk genoeg is om op eigen benen te staan, na het besluit van de Federal Reserve om de coronasteun af te bouwen.

Eerder deze week bleek al uit cijfers van loonstrookverwerker ADP dat het aantal banen in het Amerikaanse bedrijfsleven in oktober sterker dan verwacht is toegenomen. Vooral in de dienstensector vonden veel Amerikanen werk door de versoepelde coronamaatregelen. In september viel de aanwas van Amerikaanse banen nog flink tegen.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren vrijwel vlak te beginnen aan de laatste handelsdag van de week. Ook de andere Europese beursgraadmeters zullen naar verwachting met kleine koersuitslagen openen. In de Aziatische regio lieten de belangrijkste aandelenmarkten vrijdag overwegend verliezen zien. In Tokio ging de Nikkei 0,6 procent lager het weekeinde in.

Chinese vastgoedsector

Beleggers houden ook de ontwikkelingen in de Chinese vastgoedsector in de gaten. In Hongkong werd de handel in het aandeel van de Chinese projectontwikkelaar Kaisa Group en enkele van zijn dochterbedrijven opgeschort. De stap volgde op de aankondiging van Kaisa Group dat zijn financiële tak een betaling op een van zijn vermogensbeheerproducten heeft gemist. De Chinese vastgoedsector ligt al enige tijd onder een vergrootglas door de financiële problemen bij vastgoedreus Evergrande.

Ook blijft de aandacht uitgaan naar de Britse bankensector. De bankaandelen stonden donderdag op de Londense beurs flink onder druk door het besluit van de Bank of England om de rente ondanks de gestegen inflatie niet te verhogen. Dat was tegen de verwachting van veel economen in. Een hogere rente is positief voor het verdienmodel van banken.

Sif

Op het Damrak kwam Sif met een handelsupdate. De fabrikant van funderingen voor windturbines op zee zag de omzet en het bedrijfsresultaat oplopen in het derde kwartaal. Ook handhaafde het bedrijf de verwachting voor het gehele jaar. Biotechnoloog Galapagos gaf ook een kijkje in de boeken. Het bedrijf wist het nettoverlies in het derde kwartaal terug te dringen.

De euro was 1,1554 dollar waard, tegen 1,1542 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,7 procent tot 79,35 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent meer op 80,70 dollar per vat.