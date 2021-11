Ministerie moet 30 miljoen mondkapjes afkeuren voor de zorg

Het ministerie van VWS moet 32,8 miljoen ingeslagen Chinese KN95-mondkapjes afkeuren. De tijdelijke uitzondering waardoor deze mondkapjes van Brussel in de zorg mochten worden gebruikt, is verstreken. Een woordvoerder van het ministerie bevestigt een bericht van de Volkskrant hierover.

Volgens de krant is de lading in totaal zo’n 70 miljoen euro waard, maar het ministerie kan niet zeggen of die schatting klopt. Ongeveer twee derde van de mondkapjes die niet meer kunnen worden ingezet in de zorg, is geleverd door de Relief Goods Reliance van mediabekendheid Sywert van Lienden.

De mondkapjes zijn vorig jaar ingekocht. In de Tweede Kamer werd toen aangedrongen op het grootschalig inkopen van zogenoemde persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder mondkapjes. Dit gebeurde door het Landelijk Consortium Hulpmiddelen.

Vanuit de Europese Commissie kregen de Chinese mondkapjes in de coronacrisis een ontheffing, waardoor ze in de zorg konden werden ingezet. Wel was al bekend dat die ontheffing tijdelijk zou zijn.