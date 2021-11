Chinese vastgoedsector onder druk op beurs in Hongkong

De Chinese vastgoedbedrijven stonden vrijdag onder druk op de aandelenbeurs in Hongkong. De handel in het aandeel van de Chinese projectontwikkelaar Kaisa Group en enkele van zijn dochterbedrijven werd opgeschort. De stap volgde op de aankondiging van Kaisa Group dat zijn financiële tak een betaling op een van zijn vermogensbeheerproducten heeft gemist. Kaisa Group is de op een na grootste uitgever van in dollars genoteerde obligatieleningen onder de Chinese projectontwikkelaars, na zijn noodlijdende branchegenoot Evergrande.

Vastgoedreus Evergrande, die zelf kampt met een gigantische schuldenberg en tot nu toe op het nippertje wanbetaling wist te voorkomen, zakte dik 3 procent. Sectorgenoten als China Vanke en Sunac Holdings verloren 1,2 en 7 procent. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1,1 procent in de min, mede door de koersverliezen in de vastgoedsector. De Britse bank HSBC, die ook een notering heeft in Hongkong, raakte 4 procent kwijt na het besluit van de Bank of England om de rente tegen de verwachting in ongewijzigd te laten. Banken profiteren juist van een hogere rente. De beursgraadmeter in Shanghai daalde 0,5 procent.

In Tokio ging de Nikkei 0,6 procent lager het weekeinde in op 29.611,57 punten. De maker van airconditioners Daikin en de fabrikant van medische apparatuur Terumo zakten 3 en 5 procent na tegenvallende vooruitzichten van de twee zwaargewichten op de Japanse beurs. Toyota verloor 1 procent ondanks een verhoging van de winstverwachting door de Japanse automaker. Volgens kenners is de hogere winst van Toyota vooral het gevolg van positieve wisselkoerseffecten en blijft het wereldwijde chiptekort een risico vormen voor de productieplannen van het concern.

Nintendo klom daarentegen bijna 3 procent. De Japanse fabrikant van spelcomputers verhoogde zijn winstverwachting ondanks een verlaging van de verkoopdoelstellingen van zijn populaire console Switch. Nintendo kampt met een tekort aan onderdelen, waaronder chips, die de productie van de spelcomputer in de weg zitten. Het bedrijf verwacht dit boekjaar 24 miljoen exemplaren van de Switch verkopen. Bij een eerdere prognose rekende Nintendo er nog op 25,5 miljoen apparaten te slijten.