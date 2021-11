Oxfam zeer kritisch over ‘buitensporige’ uitstoot superrijken

Ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib is zeer kritisch over de ‘buitensporige’ uitstoot van de rijkste 1 procent van de wereldbevolking. Volgens een studie in opdracht van Oxfam neemt die rijkste 1 procent in 2030 naar verwachting 16 procent van de totale wereldwijde uitstoot van CO2 voor zijn rekening, bijvoorbeeld door privéjets, megajachten en overdadig consumptiegedrag van superrijken.

Uit de studie die wordt gepresenteerd op de klimaattop COP26 in Glasgow blijkt dat de CO2-voetafdruk van de rijkste 1 procent, minder mensen dan de bevolking van Duitsland, in 2030 naar schatting dertig keer te groot is om de doelstelling van het Parijse klimaatakkoord voor een beperking van de opwarming van de aarde met maximaal 1,5 graad te halen. De uitstoot van de armste helft van de wereldbevolking ligt juist ruim onder het niveau voor die doelstelling.

‘De buitensporige uitstoot van de rijkste burgers op aarde brengt het doel van het Parijse klimaatakkoord serieus in gevaar, en deze uitstoot moet drastisch naar beneden’, aldus Hilde Stroot, klimaatexpert van Oxfam, in een toelichting. Zij zegt dat er anders catastrofale gevolgen door klimaatverandering komen voor de meest kwetsbare mensen in armere landen die nu al te maken hebben met dodelijke stormen, extreme droogte, honger en armoede.

Volgens de studie zou een persoon in de rijkste 1 procent van de wereldbevolking zijn uitstoot met ongeveer 97 procent moeten verminderen vergeleken met nu om het gewenste niveau van 1,5 graad te halen. Daar moeten wereldleiders dan ook veel meer aan doen, zegt Oxfam. Voor de armste helft van de wereldbevolking geldt dat zelfs als hun uitstoot groter wordt het doel van 1,5 graad nog steeds haalbaar blijft.

Topman António Guterres van de Verenigde Naties schrijft in het rapport dat in de afgelopen 25 jaar de rijkste 10 procent van de wereldbevolking verantwoordelijk was voor meer dan de helft van de wereldwijde uitstoot. Hij zegt dat ongelijkheid en onrechtvaardigheid op deze schaal ‘een kankergezwel’ is. ‘Als we nu niets doen kan deze eeuw onze laatste zijn’, aldus Guterres.