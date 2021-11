CBS: aantal vliegtuigpassagiers verdubbelde in derde kwartaal

Het aantal vliegtuigpassagiers is in het derde kwartaal van 2021 verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Maar nog steeds pakken minder mensen het vliegtuig dan voor de coronacrisis, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In het derde kwartaal van dit jaar reisden 12 miljoen passagiers van of naar één van de vijf nationale luchthavens van Nederland, namelijk Schiphol, Rotterdam The Hague Airport, Eindhoven Airport, Maastricht-Aachen Airport en Groningen Eelde Airport. Een jaar eerder waren dat er nog 5,5 miljoen. Maar het niveau in dezelfde periode in 2019 van 23 miljoen passagiers is nog ver uit zicht.

Na de uitbraak van het coronavirus nam zowel het aantal passagiers als het aantal vluchten af. Maar het aantal passagiers daalde sneller en dat vertaalde zich dus in meer lege stoelen in vliegtuigen. In het afgelopen kwartaal telde een gemiddelde vlucht 122 passagiers, terwijl het er nog 150 waren in dezelfde periode in 2019. Dat is al wel meer dan in de periode van april 2020 tot en met maart 2021, toen gemiddeld 79 passagiers meevlogen.

Ook de hoeveelheid door de lucht vervoerde goederen is in het derde kwartaal toegenomen vergeleken met een jaar eerder, met 5,7 procent tot 424.000 ton.