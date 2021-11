Fabrikant van fitnessapparatuur Peloton snijdt in verwachtingen

De maker van fitnessapparatuur Peloton Interactive snijdt sterk in zijn financiële verwachtingen. Nu in veel landen de coronabeperkingen verdwijnen of al zijn opgeheven denkt het bedrijf, dat dure hometrainers en loopbanden maakt, dat mensen minder snel geneigd zijn om thuis te sporten. En juist van die verkopen aan de mensen thuis moest Peloton het de afgelopen tijd hebben.