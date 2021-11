Airbnb ziet herstel aantal reizen versnellen

Woningverhuurplatform Airbnb heeft in het derde kwartaal gemerkt dat de terugkeer van het reizen na de vele coronabeperkingen doorzette. Juist omdat veel mensen dichter bij huis vakantie vierden en nog altijd liever niet in grote hotels verbleven, ging het Airbnb voor de wind.

Daarnaast zag het techbedrijf dat mensen gebruikmaken van de mogelijkheid tot thuiswerken door vaker weg te gaan en langer weg te blijven. In een van Airbnb gehuurd huis of appartement kunnen ze dan gewoon hun werk doen, maar buiten werktijden vakantie vieren.

In de maanden juli tot en met september behaalde Airbnb een omzet van 2,2 miljard dollar, omgerekend 1,9 miljard euro. De nettowinst kwam uit op 834 miljoen dollar.

Airbnb verwacht dat de omzet in het lopende kwartaal lager uitvalt en maximaal 1,5 miljard dollar zal bedragen. Dat is enerzijds logisch, want de zomermaanden zijn de belangrijkste periode van het jaar voor reizen. Tegelijkertijd kan het bedrijf op extra inkomsten rekenen als de Verenigde Staten de grenzen volgende week weer openen voor mensen uit grote delen van de wereld, waaronder Europa.