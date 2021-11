Irene Moors stopt met De TV Kantine

"Het is niet het einde van De TV Kantine, alleen voor mij is het gewoon mooi geweest", legde Moors uit. En ook haar jarenlange samenwerking met Carlo Boszhard is nog niet ten einde. "Nee hoezo? Wij houden elkaar sowieso nog vast en het is zeker niet het einde van Carlo & Irene.

Boszhard, die ook te gast was in de show, stelde dat er gewerkt wordt aan een nieuw tv-format voor het duo. De TV Kantine is al sinds 2009 op televisie. Het programma, waarin BN'ers gepersifleerd worden, trekt nog altijd meer dan een miljoen kijkers. In 2010 won de show de Gouden Televizier-Ring.

De laatste seizoenen gaven Boszhard en Moors al meer ruimte aan andere BN'ers die goed kunnen persifleren, zoals Elise Schaap en Chantal Janzen.