Urk krijgt locatie van Testen voor Toegang

Urk krijgt vanaf komend weekend een eigen locatie van Testen voor Toegang, nu de coronamaatregelen worden aangescherpt en het aantal coronabesmettingen blijft oplopen. In een bericht op de website stelt de gemeente dat inwoners die niet gevaccineerd zijn mogelijkheden moeten blijven houden om elkaar te ontmoeten bij de vereniging of bij het uitgaan.

Met een eigen locatie van Testen voor Toegang wil de gemeente het de inwoners van Urk zo makkelijk mogelijk maken zich te laten testen. Dat kon tot op heden alleen in Emmeloord. ‘Natuurlijk begrijpen we dat dit even wennen is maar we roepen op om de coronamaatregelen na te leven’, aldus de gemeente.

De vaccinatiegraad op Urk is erg laag.