DSM helpt vleesverwerker JBS met terugdringen methaanuitstoot

Koeien zijn verantwoordelijk voor de nodige uitstoot van methaangas, dat een grote rol speelt bij klimaatverandering. De dieren stoten dat gas uit als ze boeren en winden laten, maar ook simpelweg uitademen. Door het voedingssupplement van DSM wordt een enzym dat verantwoordelijk is voor de vorming van methaangas onschadelijk gemaakt en hebben de koeien minder gasvorming. Volgens DSM werkt het supplement direct, maar gaan koeien ook weer meer methaan uitstoten zodra er gestopt wordt met het toedienen.

JBS gaat het voedingssupplement in eerste instantie geven aan de koeien die het bedrijf in Brazilië houdt. Om hoeveel dieren het gaat is onduidelijk. Brazilië is een van de landen met de grootste hoeveelheid koeien. Het merendeel daarvan loopt echter vrij rond waardoor ze moeilijk van een voedingssupplement te voorzien zijn. Na zes maanden breidt JBS het project uit naar Australië of de Verenigde Staten.

Hoeveel geld er met de samenwerking gemoeid is, maakten de twee bedrijven niet bekend.