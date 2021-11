Politie Berlijn laat grote samenscholingen supporters niet toe

De Berlijnse politie, die in de stad met 2000 mensen paraat is, neemt geen enkel risico dat een grote groep voetbalfans samenschoolt of voor onrust zorgt. Donderdag omstreeks 16.30 uur ontruimde een politiemacht de Hackescher Markt, een plein het oosten van de stad. Daar kwamen net als een dag eerder honderden supporters van Feyenoord samen, zongen liederen en staken vuurwerk af.

De ontruiming verliep op het oog ordentelijk en zonder geweld. De supporters gaven gehoor aan de oproep zich te verspreiden. Voor zover bekend is niemand aangehouden.

De Berlijnse politie had ook nog goed nieuws voor alle fans die donderdagavond aanwezig zijn bij de wedstrijd. Bij wijze van uitzondering mogen paraplu’s mee het Olympiastadion in. Het regent al de hele dag hard in Berlijn, en de verwachting is dat die regen donderdagavond onverminderd aanhoudt.

Vandalen

Het is nog niet bekend of de 71 eerder aangehouden supporters, onder wie 58 uit Nederland, donderdagavond de wedstrijd tussen thuisploeg 1. FC Union Berlin en Feyenoord kunnen bijwonen. De politie had gezegd de aangehouden fans tot na de wedstrijd te willen vasthouden als dat juridisch mogelijk was.

De twee vandalen die dinsdag de Berlijnse Muur bekladden zullen worden vrijgelaten, zegt een woordvoerder van de politie. Ze zullen zich later voor de rechter moeten verantwoorden en kunnen een geldboete of een gevangenisstraf krijgen.