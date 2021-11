Amsterdamse beurs vervolgt weg omhoog

De Amsterdamse AEX-index is donderdag, net als de meeste andere Europese beurzen, verder gestegen. Beleggers reageerden positief op de beslissing van de Federal Reserve om nog deze maand te beginnen met de afbouw van de coronasteun voor de Amerikaanse economie. Daarnaast verwerkten beleggers in Amsterdam onder meer cijfers van ING en een strategische update van Basic-Fit.

De Fed besloot al deze maand te beginnen met het afbouwen van de maandelijkse opkoop van voor 120 miljard dollar aan onder meer staatsobligaties. Dat wordt vooralsnog elke maand 15 miljard dollar minder. Beleggers zagen dat als een teken dat de Amerikaanse economie weer sterk genoeg is om zonder steun te kunnen. Fed-voorzitter Jerome Powell liet daarnaast weten geen haast te hebben om de rente te verhogen.

ING steeg aanvankelijk na presentatie van zijn resultaten over het derde kwartaal, maar eindigde uiteindelijk op een min van 0,5 procent. De bank profiteerde opnieuw van de aantrekkende economie en haalde fors meer winst. Betalingsverwerker Adyen was de grootste stijger in de AEX met een plus van 3,7 procent, verzekeraar Aegon daalde 2,6 procent en was hekkensluiter. De AEX zelf ging 0,5 procent omhoog tot 820,38 punten.

MidKap

De MidKap steeg 1,7 procent tot 1078,18 punten. Sportschooluitbater Basic-Fit steeg 5,1 procent nadat het bedrijf tijdens een beleggersdag had laten weten sneller te willen uitbreiden met nieuwe fitnesscentra. Volgens topman René Moos is het zo kort na de economische crisis een goed moment om het tempo op te voeren. Het Poolse logistieke bedrijf InPost deed het met een plus van 5,2 procent nog net iets beter. ABN AMRO daalde 1,4 procent en sloot de rij.

BAM klom 2,3 procent. De bouwer zag de resultaten over de eerste negen maanden van het jaar fors verbeteren. IT-dienstverlener Ordina, die ook met cijfers kwam, zakte 0,6 procent.

De beurzen in Frankfurt en Parijs klommen tot 0,5 procent. Londen won 0,4 procent nadat de Bank of England besloten had de rente ondanks de gestegen inflatie niet te verhogen. Dat was tegen de verwachting van veel economen in.

Deutsche Post DHL

Deutsche Post DHL won 2,8 procent in Frankfurt. De Duitse post- en pakketbezorger kampte afgelopen kwartaal met sterk gestegen kosten, maar kon die gemakkelijk doorberekenen aan klanten en verhoogde zijn verwachtingen.

De euro was 1,1542 dollar waard, tegen 1,1581 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 80,70 dollar. Brentolie werd 0,2 procent duurder op 82,11 dollar per vat.