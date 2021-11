Minimumloon gemeenteambtenaren gaat naar 14 euro per uur

Het minimumloon dat gemeenten aan hun ambtenaren betalen gaat omhoog naar 14 euro per uur. Dat zijn vakbonden FNV, CNV en CMHF overeengekomen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Ook komt er in twee stappen een loonsverhoging van in totaal 3,9 procent en een eenmalige uitkering van 1200 euro bruto. De leden van de bonden moeten nog wel instemmen met het bereikte akkoord.

De vakbonden willen al enige tijd dat het minimumloon in Nederland verhoogd wordt naar 14 euro per uur. Omdat de politiek daar vooralsnog geen prioriteit van maakt, proberen ze afspraken daarover ook in cao’s te maken. ‘Dit is een van de grootste cao’s waarbij we 14 euro hebben afgesproken’, aldus FNV-bestuurder Marieke Manschot. ‘Laten we hopen dat het nieuwe kabinet het voorbeeld van deze cao volgt.’

Behalve extra geld kunnen gemeenteambtenaren met ingang van volgend jaar ook sparen voor verlof en krijgen ze er vanaf 2023 zes extra verlofdagen bij. Verder krijgen de gemeenteambtenaren net als hun collega’s bij het Rijk een thuiswerkvergoeding van 2 euro per dag.

De onderhandelingen voor de cao namen bijna een jaar in beslag. De gemeenteambtenaren, waaronder brandweerlieden, GGD’ers, boa’s en vuilnismannen en - vrouwen, voerden in die tijd ook actie en legden zelfs het werk neer. In totaal geldt de cao voor zo’n 185.000 mensen.