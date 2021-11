Sociaaldemocrate Andersson op weg naar premierschap Zweden

Andersson is de opvolger van premier en partijvoorzitter Stefan Löfven, die later deze maand terugtreedt. De voormalige vakbondsman kondigde eerder aan een stap terug te doen om een opvolger een kans te geven in aanloop naar de verkiezingen van volgend jaar. Andersson was de enige kandidaat en werd unaniem gekozen. Ze wordt regeringsleider als het parlement daar mee instemt. Wanneer daarover wordt gestemd is nog onduidelijk.

Löfven leidde drie jaar een minderheidsregering en moest in juli aftreden na een motie van wantrouwen. Na veel gedoe kon hij weer aantreden als regeringsleider van dezelfde regering die hij samen met de Groenen heeft gevormd.