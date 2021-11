Leasebranche waarschuwt voor viezere auto door hogere bijtelling

Door de geplande verhoging van de bijtelling voor elektrische auto’s per 1 januari in combinatie met de chiptekorten dreigen er meer auto’s met een verbrandingsmotor op de weg te komen. Daarvoor waarschuwt de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA). Die merkt dat er veel vraag is van zakelijke rijders om nog voor het einde van het jaar een elektrische auto te gaan rijden, maar dat er weinig auto’s beschikbaar zijn.

De branchevereniging denkt dat door die krapte en het feit dat er minder voordeel is voor elektrische auto’s, zakelijke rijders dan kiezen voor een auto op benzine of diesel die wel nu beschikbaar is. Voorzitter Renate Hemerik van de VNA pleit daarom voor het uitstellen van de verhoging van de bijtelling. Dat is het percentage van de waarde van hun leaseauto dat zakelijke rijders bij hun loon moeten optellen als ze die auto ook privé willen gebruiken. Via de inkomstenbelasting betalen ze dan voor dat gebruik.

De overheid heeft de bijtelling voor elektrische auto’s al eerder verhoogd. Daardoor wordt het voor leaserijders minder voordelig om een elektrische auto te rijden. Bij de verhogingen geldt wel steeds de regel dat bij een contract dat afgesloten is voor de datum van de verhoging nog enkele jaren de oude bijtellingsregels gelden.

De leasebranche laat verder weten in de eerste kwartalen van dit jaar een kleine groei van het aantal zakelijke leaseauto’s te hebben gemerkt. Privélease neemt ook nog altijd toe in populariteit en groeit veel harder. De sector richt zich ook steeds vaker op het aanbieden van elektrische fietsen en speed-pedelecs. Daarvan rijden er nu bijna 21.000 rond die geleaset zijn.