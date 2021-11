Aboutaleb boos over bekladding Berlijnse Muur met ‘Feyenoord’

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam is boos over de bekladding van de Berlijnse Muur met het woord ‘Feyenoord’, zo zegt hij tegen omroep Rijnmond. ‘De muur heeft een grote culturele en historische waarde. En precies daar ga je ze beledigen. Dat is echt ongehoord en gevoelloos’, aldus de burgemeester.

In aanloop naar de wedstrijd tussen FC Union Berlin en Feyenoord heeft de Berlijnse politie woensdag en donderdag 58 Nederlanders en dertien Duitsers aangehouden op verdenking van onder meer verboden wapenbezit en voorbereiding van mogelijke geweldpleging. Twee vermoedelijke aanhangers van de Rotterdamse club zijn aangehouden op verdenking van het spuiten van graffiti op het restant van de Berlijnse Muur. Het deel van de Berlijnse Muur dat met de clubnaam is beklad staat bekend als de East Side Gallery. Het is na de Koude Oorlog door uitgenodigde kunstenaars beschilderd met hun visie op vrijheid.

Aboutaleb vraagt zich tegenover zowel de regionale omroep als het AD af hoe ‘wij’ zouden reageren als Duitse fans het monument van Zadkine - gemaakt ter nagedachtenis aan het bombardement op Rotterdam - op Plein 1940 zouden besmeuren met verf. ‘Dat is een grove belediging’, zegt hij tegen Rijnmond. En tegen het AD: ‘Je raakt het historische hart van een stad, een plek die zo belangrijk is voor een stad.’ Volgens de geschrokken burgervader getuigt de actie ‘van geen enkel historisch besef, het is alleen maar om de ander te treiteren’.

Tegen het AD zegt de burgemeester nog de sympathie voor de fanatieke aanhang van Feyenoord die steeds opnieuw voor ernstige incidenten zorgt, te verliezen. Hij noemt het ‘buitengewoon frustrerend’ dat ‘elke keer als je er genuanceerd over wilt spreken, omdat er misschien toch ooit een gesprek mogelijk is’ er ‘een nieuw dieptepunt’ komt. Aboutaleb wil zich gaan oriënteren op manieren om met de groep om te gaan, omdat stadionverboden volgens hem geen zin hebben.