CDA-leider Hoekstra optimistisch over formatie

CDA-leider Wopke Hoekstra is optimistisch over het slagen van de kabinetsformatie. De demissionaire minister van Financiën acht de kans "groot" dat het gaat lukken om weer een kabinet te vormen van VVD, D66, CDA en ChristenUnie.

Hoekstra zei dat in Groningen waar de vier partijen twee dagen bijeen zijn met informateurs Johan Remkes (VVD) en Wouter Koolmees (D66). Ze zijn daar ook om de verhalen te horen van het provinciebestuur en de inwoners over de gevolgen van de aardbevingen en de afhandeling daarvan.

Volgens de voorman van het CDA zijn bij de bijeenkomst onlangs op landgoed De Zwaluwenberg "echt stappen vooruit gezet". Hoekstra hoopt dat ook tijdens de twee dagen in de noordelijke provincie weer "veel stappen vooruit" kunnen worden gezet.

D66-leider Sigrid Kaag zei te hopen dat de kabinetsformatie toch echt voor Kerstmis zal zijn afgerond, maar ze wilde geen tijdpad geven. De partijleider van de VVD, Mark Rutte, zei dat de sfeer in de onderhandelingen goed is. Hij hoopt dat in Groningen snelheid gemaakt kan worden in de onderhandelingen.