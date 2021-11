NYT: hoofdonderzoeker ‘Steele-dossier’ over Trump opgepakt in VS

De Amerikaanse autoriteiten hebben een man opgepakt die in 2016 een hoofdrol speelde bij het opstellen van het zogeheten Steele-dossier over Donald Trump. Dat zeggen ingewijden tegen de krant The New York Times. Het is nog onduidelijk waar de aangehouden Igor Dantsjenko precies van wordt verdacht.

Het Steele-dossier was opgesteld in aanloop naar de door Trump gewonnen presidentsverkiezingen. Het staat vol met saillante geruchten die schadelijk waren voor de Republikein. Zo werd gesuggereerd dat Rusland zou beschikken over videobeelden van Trump en prostituees in een hotel in Moskou. Dat is nooit bewezen en dat geldt ook voor veel andere gevoelige beweringen uit het dossier.

De in Rusland geboren Dantsjenko was volgens de krant de hoofdonderzoeker. Hij onderzocht voor de Britse oud-spion Christopher Steele of er banden waren tussen de Trump-campagne en Rusland. Het werk zou via een omweg zijn gefinancierd door de Democratische Partij van Hillary Clinton, die het toen als presidentskandidate opnam tegen de Republikein Trump.

Laster

Het volledige dossier belandde in 2017 op straat, kort voor de beëdiging van Trump. FBI-agenten zouden in dat jaar ook al hebben gesproken met Dantsjenko. Ze probeerden toen vast te stellen of de claims uit het dossier klopten. Jaren eerder zou ook al eens zijn onderzocht of Dantsjenko zelf heimelijk werkte voor Rusland. De onderzoeker heeft die suggestie zelf ‘belachelijk’ en ‘laster’ genoemd.

Dantsjenko verdedigde zijn werkzaamheden voor Steele vorig jaar in een interview met The New York Times. Hij benadrukte dat hij alleen informatie doorspeelde en niet verantwoordelijk is voor hoe die vervolgens is gebruikt in het dossier.