Brits-Franse visserijgesprekken volgende week vervolgd

De gesprekken over visrechten tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk worden begin volgende week vervolgd. De Britse minister David Frost sprak in Parijs met de Franse bewindsman Clément Beaune. Beiden hebben hun zorgen uiteengezet tijdens de ontmoeting over handel in het postbrexittijdperk, en alle complicaties die daarbij komen kijken.

Frankrijk liet woensdag al een in beslag genomen Britse vissersboot gaan, die volgens de Fransen zonder vergunning in hun wateren aan het werk was. Parijs vindt dat de Britten te weinig vergunningen voor Franse vissers afgeven.

De Europese Commissie probeert ook een oplossing te vinden. Frost is vrijdag in Brussel om met Eurocommissaris Maros Sefcovic te spreken, ook over de problemen in Noord-Ierland die het Britse vertrek uit de EU heeft veroorzaakt.