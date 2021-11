Griekenland voert eerste klimaatwet in

Griekenland heeft een eerste klimaatwet ingevoerd. Daarin staat onder meer dat nieuwe taxi’s en een derde van de nieuwe huurauto’s in Athene en Thessaloniki, de grootste steden van het land, vanaf 2025 hybride of elektrische voertuigen moeten zijn. Ook komt er in 2023 een verbod op oliebranders in nieuwbouwwoningen op plekken waar voldoende aardgas is.