Iets meer coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is donderdag iets gestegen. Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) liggen er nu 1327 mensen die worden behandeld vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 17 meer dan woensdag. Eind mei lagen er voor het laatst zoveel Covidpatiënten in de ziekenhuizen.