Spoedoverleg over doorgaan aftrap carnavalsseizoen in Limburg

De burgemeesters van gemeenten in Noord- en Midden-Limburg voeren donderdagmiddag spoedoverleg over de vraag of en hoe evenementen nog wel kunnen doorgaan. De extra vergadering is georganiseerd door de Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN) naar aanleiding van de persconferentie van premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge dinsdagavond. Prominent agendapunt is de aftrap van het carnavalsseizoen.

De vraag is met name of de provinciale aftrap van carnaval komende donderdag (de elfde van de elfde) in Roermond wel door kan gaan, zei een woordvoerster van de VRLN. Voor die aftrap van de Limburgse ‘vastelaovend’ worden 17.000 feestvierders verwacht op een omheind plein voor het station.

Ook andere evenementen worden bekeken, want op 11 november zijn op veel plaatsen besloten carnavalsfeesten, en vindt Sint Maarten plaats. Daarnaast staat de intocht van Sinterklaas op de agenda. De vraag is of veel evenementen in verband met de verscherpte coronamaatregelen wel door kunnen gaan.

Het Sinterklaascomité in Roermond blies woensdag al de intocht van de sint af. Volgens de organisatie kan de 1,5 meter afstand niet gegarandeerd worden en zouden er te veel mensen bij elkaar staan als Sinterklaas per boot de stad in vaart.

Een van de burgemeesters die donderdagmiddag aanschuift is Jos Hessels van Echt-Susteren, tevens voorzitter van de Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg. Hij liet woensdag weten zich grote zorgen te maken over het begin van carnaval in Roermond in verband met de gezondheidsrisico’s. Ook al moeten mensen hun QR-code laten zien, dan nog zijn er mensen die het virus bij zich dragen en anderen kunnen besmetten, aldus Hessels.