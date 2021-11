11 jaar cel voor fatale steekpartij in vete drillrappers

Tegen de 21-jarige Roan W. en even oude Darrel L. was dertien jaar cel geëist. De Amsterdammers waren lid van een groep die ruzie had met een groep jongeren uit Rotterdam. Op 9 augustus werd via sociale media besloten de ruzie uit te vechten in Scheveningen, tussen Amsterdam en Rotterdam in. De groepen stonden op een drukke stranddag tegenover elkaar op de pier. Veel toeristen waren getuige van de fatale steekpartij.

