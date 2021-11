Nibud: Nederlanders merken snel oplopende inflatie in portemonnee

Nederlanders zullen de in rap tempo oplopende inflatie merken in hun portemonnee. Dat zegt directeur Arjan Vliegenthart van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Hij maakt zich daarom zorgen om mensen die het al langer niet breed hebben.

Dan gaat het bijvoorbeeld om mensen in de bijstand die ook al wat oudere kinderen hebben of mensen met een minimumloon en tegelijk hoge huur- of zorguitgaven. Voor hen kan ‘enkele tientjes meer per maand’ aan bestedingen al gauw problemen opleveren.

Goederen en diensten voor consumenten waren volgens de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vorige maand 3,4 procent duurder dan een jaar eerder. Het gaat om de sterkste stijging sinds april 2002. Volgens Vliegenthart loopt het algehele prijspeil daarmee harder op dan het Nibud rond Prinsjesdag nog voorzag in de koopkrachtplaatjes.

‘Toen dachten we nog dat iedereen volgend jaar ongeveer net zoveel te besteden zou hebben als dit jaar’, zegt de Nibud-directeur. Dat beeld zou nu niet meer realistisch zijn. ‘Met de hogere energieprijzen krijgen mensen vroeg of laat te maken. En dat de prijzen in de supermarkt stijgen, merk je al gauw bij het boodschappen doen.’

Vliegenthart vindt dat het kabinet alert moet zijn, want er moet volgens hem voorkomen worden dat Nederland na de coronacrisis in een soort schuldencrisis zou belanden. ‘Een makkelijke oplossing is er alleen niet’, erkent hij. Vorige maand kondigde het kabinet nog een compensatie aan voor de flink oplopende energierekening van huishoudens. Dat gebeurt door te sleutelen aan de energiebelasting. Zo’n oplossing is volgens Vliegenthart niet mogelijk voor de inflatie als geheel, omdat dit om veel bredere prijsstijgingen gaat.