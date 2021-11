Extra onderzoek ACM naar duurzaamheidsclaims zes kledingbedrijven

De duurzaamheidsclaims van verschillende kledingbedrijven die in Nederland actief zijn worden nog eens extra onderzocht. Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) deed eerder onderzoek naar beweringen van tien bedrijven die mogelijk misleidend zouden zijn en zag bij zes van hen reden om vervolgonderzoek in te stellen. Namen noemde de ACM niet. Wel is bekend dat het om vier buitenlandse kledingketens en twee Nederlandse bedrijven gaat.

‘Wij zien dat veel kledingbedrijven zich graag duurzaam voordoen, maar dat zij hun claims vaak overdrijven en dat de onderbouwing ontbreekt. Hiertegen treden wij nu op, waarbij we ook sancties kunnen opleggen’, aldus de ACM. Bedrijven die regels overtreden, krijgen mogelijk een boete of een last onder dwangsom.

De reikwijdte van de ACM is binnen Nederland. Daarom kan het wel Nederlandse bedrijven aanpakken. Als blijkt dat de buitenlandse bedrijven het niet zou nauw nemen met de regels, zal de ACM buitenlandse toezichthouders vragen op te treden.

De ACM heeft eind mei ruim 70 bedrijven in de kledingbranche aangeschreven met het verzoek hun claims kritisch te bekijken. Ze kregen daarvoor tot half juni de tijd. Ook werden uitingen over duurzaamheid getoetst op juistheid, duidelijkheid en controleerbaarheid. Dan ging het er met name om of consumenten goed geïnformeerd werden.