Grote storing treft alle Nederlandse digitale klanten van ING

ING kampt sinds donderdagochtend vroeg met een grote storing. Alle Nederlandse klanten die digitaal bankieren bij het concern kunnen daardoor niet inloggen. Wat precies de oorzaak is van het euvel is nog niet duidelijk.

Een woordvoerster van de bank zegt dat het probleem zowel speelt bij onlinebankieren via de computer als bij de mobiele app. Daardoor kunnen mensen geen betalingen verrichten en niet hun saldo checken. Betalingen ontvangen is nog wel mogelijk, benadrukt ze.

ING is op dit moment nog aan het uitzoeken hoe het euvel is ontstaan. Daarom kan de zegsvrouw ook nog niet uitsluiten dat het bijvoorbeeld om een cyberaanval gaat. De bank probeert er voor te zorgen dat alles zo snel mogelijk weer werkt. Maar wanneer dat het geval is, durft ING nog niet te zeggen.