Zonneautomaker Lightyear gebruikt technologie van chipconcern NXP

De Helmondse start-up Lightyear gaat voor zijn in ontwikkeling zijnde zonneauto technologie gebruiken van het Eindhovense chipconcern NXP. Dat maakte Lightyear bekend, tegelijk met de mededeling dat de twee bedrijven ook de krachten hebben gebundeld in een programma dat moet helpen om de elektrische wagens met geïntegreerde zonnepanelen sneller naar de markt te kunnen brengen.

In het Lightyear One-model, dat naar verwachting in de zomer van 2022 in productie gaat, zal de technologie van NXP onder meer gebruikt worden voor het batterijbeheersysteem en de omvormers voor de zonnepanelen. De Lightyear-wagen die voor de massamarkt is bestemd en over een paar jaar in productie moet gaan, zal ook chiptechnologie van NXP zitten.

Lex Hoefsloot, medeoprichter en directeur van Lightyear, zegt dat de samenwerking met NXP zijn bedrijf in staat stelt om de ontwikkeltijd van de auto’s aanzienlijk te verkorten. Daarbij was er volgens hem een sterke en deskundige partner op het gebied van halfgeleiderchips nodig omdat Lightyear zich in zijn volgende massamarktmodel ook op autonoom rijden wil richten. Over het partnerschap van Lightyear en NXP zijn geen financiële details naar buiten gebracht.