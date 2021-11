VodafoneZiggo trekt meer mobiele en zakelijke klanten

De meeste groei dankte het telecombedrijf aan zakelijke klanten die een vaste internet- en telefoonverbinding zochten. Zo proberen bedrijven onder meer werken op afstand mogelijk te maken. Doordat de winkels het hele kwartaal open waren, nam ook het aantal mobiele klanten toe. Consumenten kochten vaker een nieuwe telefoon met bijbehorend abonnement. Netto nam het aantal mobiele klanten van VodafoneZiggo met 67.000 toe. In totaal heeft het Nederlandse bedrijf er nu ruim 5,3 miljoen.

Het aantal klanten voor een internetaansluiting daalde minimaal, met 0,3 procent. In totaal had VodafoneZiggo 3,3 miljoen internetklanten aan het eind van het derde kwartaal.

De omzet van VodafoneZiggo steeg in het derde kwartaal naar ruim 1 miljard euro. Dat was 2 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het was de tiende maand op rij dat de opbrengsten van de onderneming zijn gestegen. De winst voor aftrek van onder meer belastingen steeg met 2 procent naar 490 miljoen euro. Dat kwam deels door de groei van de omzet en deels door kostenbesparingen.