Britse oppositie boos op ‘hypocriete’ premier na vliegreis

De Britse oppositie heeft boos gereageerd op berichten over een vliegreis van premier Boris Johnson tijdens klimaattop COP26. De krant Daily Mirror schreef dat de minister-president vanuit Glasgow met een privéjet naar Londen vloog voor een diner in een herenclub. ‘Stuitende hypocrisie’, oordeelde Anneliese Dodds van de Linkse partij Labour.

De krant publiceerde foto’s van Johnson die dinsdagavond de exclusieve Garrick Club verliet in de hoofdstad. Daar had de conservatieve premier naar verluidt een etentje bijgewoond voor oud-journalisten van de Daily Telegraph, zijn voormalige werkgever. Johnson had na zijn laatste persmoment in Glasgow ook de trein kunnen nemen, maar dan had de reis volgens de krant The Guardian ongeveer 4,5 uur geduurd.

Parlementariër Dodds spreekt schande over de reis. Ze klaagt in de Daily Mirror dat Johnson eerst wereldleiders waarschuwde voor een klimaatramp, om vervolgens met een privéjet te vertrekken. ‘Het lijkt dat er bij het nemen van maatregelen om de klimaatcrisis aan te pakken andere regels gelden voor de Conservatieven dan voor de rest van de wereld.’

Het kantoor van Johnson vindt de kritiek overdreven. Een woordvoerder zei dat het belangrijk is dat de premier de mogelijkheid heeft om door het land te reizen. ‘Bij alle beslissingen over reizen wordt gekeken naar de veiligheid en de tijdsdruk.’ Johnson zou de reis van enkele honderden kilometers bovendien in een bijzonder zuinig vliegtuig hebben afgelegd. ‘Er is ook de meest duurzame vliegtuigbrandstof mogelijk gebruikt.’