Temptation Island en Mocro Maffia trekken kijkers naar Videoland

Het aantal betalende kijkers van streamingdienst Videoland van RTL is in een jaar tijd met een kwart gestegen. Moederbedrijf RTL Group meldt in een handelsbericht over de eerste negen maanden van het jaar dat de dienst vooral profiteerde van de populaire serie Mocro Maffia en reality format Temptation Island. Eind september telde Videoland dik 1 miljoen abonnees.

Volgens RTL Group zal het aantal kijkers voor Videoland, maar ook de Duitse evenknie RTL+ sneller toenemen dan eerder voorzien. Aan het einde van het derde kwartaal telde RTL+ 2,4 miljoen abonnees, wat een verdubbeling betekende ten opzichte van een jaar eerder. Over vijf jaar wil RTL het totale aantal betalende kijkers voor de streamingdiensten hebben opgevoerd tot 10 miljoen. Eerder rekende het bedrijf op 6 miljoen tot 7 miljoen abonnementen eind 2025. Die moeten bij elkaar goed zijn voor een omzet van 1 miljard euro. Tegen die tijd moeten de streamingdiensten ook winstgevend zijn.

Verder meldt RTL Group dat de Nederlandse tak van RTL de eerste drie kwartalen van het jaar succesvol heeft doorlopen. De zenders van RTL waren qua kijkers goed voor een marktaandeel va 33,1 procent in de leeftijdscategorie 25 tot 54 jaar. Dat betekende op jaarbasis een stijging met bijna 3 procentpunt. RTL scoorde onder andere met de spelshow De Verraders. Qua advertentie-inkomsten deed RTL Nederland het volgens het moederbedrijf beter dan de algehele advertentiemarkt voor televisie die bijna 30 procent verbeterde ten opzichte van de eerste negen maanden van coronajaar 2020.

Fusie

RTL Group zag de omzet in de meetperiode met 10 procent stijgen tot krap 4,5 miljard euro. De advertentie-inkomsten op tv vielen voor de hele groep bijna een vijfde hoger uit. Voor het hele jaar rekent RTL Group op een omzet van 6,5 miljard euro. Daarbij zal het bedrijfsresultaat meer dan 1 miljard euro bedragen. De kosten voor streamingdiensten drukken dit resultaat naar verwachting met 150 miljoen euro.

RTL Nederland staat op het punt te fuseren met mediabedrijf Talpa, het bedrijf achter zenders als SBS en Veronica. Voor de fusie is nog toestemming van markttoezichthouders nodig. RTL en Talpa spraken eerder de verwachting uit dat het hele proces in de eerste helft van volgend jaar is afgerond. Talpa krijgt na de samenvoeging met RTL Nederland een belang van 30 procent in het fusiebedrijf. RTL Group houdt een belang van 70 procent in zijn Nederlandse divisie. In de handelsupdate werd niet ingegaan op de aanstaande fusie.