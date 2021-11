AEX lijkt hoger te openen, focus op resultaten ING en BAM

De Amsterdamse AEX-index koerst donderdag af op een hogere opening, na de nieuwe recordstanden op Wall Street. Beleggers verwerken het besluit van de Federal Reserve om nog deze maand te beginnen met de afbouw van de coronasteun voor de Amerikaanse economie. Op het Damrak gaat de aandacht onder meer uit naar de resultaten van ING en bouwer BAM. In Londen is de blik gericht op het rentebesluit van de Britse centrale bank.

De Fed kondigde woensdag na afloop van zijn tweedaagse beleidsvergadering aan het opkoopprogramma met 15 miljard dollar per maand te verlagen. De Amerikaanse centrale bank koopt nu nog maandelijks voor 120 miljard dollar aan obligaties op om de economie te stimuleren. Naar verwachting wordt het opkoopprogramma in de zomer van volgend jaar helemaal stopgezet. Beleggers zien het besluit van de Fed als een signaal dat de Amerikaanse economie sterk genoeg is om het zonder steun te stellen.

Fed-voorzitter Jerome Powell liet daarnaast weten geen haast te hebben om de rente te verhogen. De Fed heeft eerder al aangegeven pas na de afbouw van het steunprogramma de rente te zullen verhogen. De financiële markten houden rekening met een eerste rentestap in de herfst van 2022. De Europese centralebankpresident Christine Lagarde liet woensdag in een toespraak in Lissabon weten dat er waarschijnlijk volgend jaar nog geen renteverhoging in de eurozone komt.

ING

ING bleef ook in het derde kwartaal profiteren van de aantrekkende economie en voerde de winst met bijna driekwart op ten opzichte van een jaar eerder. De bank moest wel veel geld opzijzetten voor een compensatieregeling voor klanten die een te hoge rente hebben betaald op leningen. ING maakte eerder al bekend in totaal 180 miljoen euro uit te trekken voor het vergoeden van mensen met financiële producten waarbij de variabele rente bij nader inzien niet voldoende marktconform was.

BAM zag de resultaten over de eerste negen maanden van het jaar fors verbeteren. Vooral de divisie Bouw en Vastgoed presteerde volgens het bedrijf goed. Bij grote infraprojecten kampt het bedrijf nog wel met problemen. Verder merkt BAM op dat de toeleveringsketen onder druk staat.

De euro was 1,1577 dollar waard, tegen 1,1581 dollar een dag eerder. De olieprijzen gingen verder omlaag na de forse daling op woensdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1 procent tot 80,06 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent minder op 81,46 dollar per vat.