ING voert winst flink op ondanks geld voor compensatieregeling

ING heeft zijn winst afgelopen kwartaal met bijna driekwart opgevoerd ten opzichte van een jaar eerder, ondanks dat de bank ook veel geld opzijzette voor een compensatieregeling voor klanten die een te hoge rente hebben betaald op leningen. Net als in het tweede kwartaal wist het financiële concern in de voorbije periode flink te profiteren van het aantrekken van de economie.

Onder de streep hield de bank bijna 1,4 miljard euro over, tegen een winst van 788 miljoen euro in het derde kwartaal van vorig jaar. Destijds moest ING nog honderden miljoenen euro’s wegzetten voor leningen die mogelijk nooit meer zouden worden terugbetaald. Nu ziet het beeld er veel beter uit, al merkte de bank nog wel dat de vraag naar zakelijke leningen onder druk blijft staan als gevolg van de coronacrisis.

ING maakte eerder al bekend in totaal 180 miljoen euro uit te trekken voor het vergoeden van mensen met financiële producten waarbij de variabele rente bij nader inzien niet voldoende marktconform was. Dan gaat het ook om gespreid betalen op de creditcard en producten voor rood staan. ING kwam met de regeling naar aanleiding van een aantal uitspraken van klachteninstituut Kifid over de berekening van rente voor doorlopende kredieten bij andere banken. Hoeveel mensen precies compensatie ontvangen en hoeveel die vergoeding dan bedraagt, is nog niet duidelijk.