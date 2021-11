Financiële injectie van bijna 390 miljoen euro voor Suriname

Suriname kan voor de komende vijf jaar rekenen op een financiële injectie van 450 miljoen Amerikaanse dollar (bijna 390 miljoen euro). Het geld is toegezegd in het kader van de landenstrategie die de Inter-American Development Bank Group (IDBG) met Suriname heeft vastgesteld. Dat heeft de ontwikkelingsbank woensdag in een persbericht bekendgemaakt.

De landenstrategie is de basis voor de samenwerking tussen Suriname en de ontwikkelingsbank voor de komende vijf jaar. De samenwerking heeft vooral een economisch doel. Zo moeten er projecten komen die zorgen voor een betere concurrentiepositie van het bedrijfsleven. Daarbij gaat het vooral om het stimuleren van de digitalisering en een betere sociale bescherming voor mensen met een laag inkomen.

Ook is het de bedoeling dat meer mensen geldzaken via de bank gaan regelen. Uiteindelijke doel is dat de Surinaamse economie stabieler wordt en daardoor beter tegen een stootje kan. Op dit moment gaat Suriname door een economisch dal. De prijzen van veel basisgoederen zijn de laatste maanden fors gestegen, onder meer als gevolg van de hogere olieprijzen.

Volgens de Surinaamse minister van Financiën Armand Achaibersing zal het niet lang meer duren voordat Suriname ook van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) financiële steun tegemoet kan zien. De samenwerking met het IMF zou maanden geleden al beginnen, maar de financiële organisatie heeft moeite met de vele schulden die Suriname vooral bij China en India heeft. Daarom wil het fonds een garantieverklaring van deze landen hebben. Dit zorgde volgens Achaibersing voor de nodige discussie. ‘Maar ik denk dat we die horde genomen hebben, samen met de managing director van het IMF. Dus men is zich aan het voorbereiden om het programma naar de board te brengen’, aldus de minister van Financiën, die samen met president Chan Santokhi en enkele andere Surinaamse ministers de afgelopen dagen aanwezig was op de klimaattop in Glasgow.