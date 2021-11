Politie Dortmund redelijk tevreden over meeste fans van Ajax

Hoofdcommissaris Udo Tönjann van de politie van Dortmund kijkt redelijk tevreden terug op de gebeurtenissen rond het duel tussen Borussia en Ajax (1-3) in de Champions League. ‘De meeste fans waren alleen maar geïnteresseerd in voetbal’, zei hij. ‘Tijdens risicowedstrijden zijn gewelddadige botsingen altijd te verwachten. We hebben echter met veel politie-inzet kunnen voorkomen dat rivaliserende fans met elkaar zijn gebotst.’