Twee gewonden bij explosie in woning Rotterdam

Bij een explosie in een woning aan de Hooidrift in Rotterdam zijn in de nacht van woensdag op donderdag twee mensen gewond geraakt. Het woonblok leek instabiel en uit voorzorg werden vijftig omwonenden geëvacueerd. In de loop van de nacht konden de meeste van hen terug naar huis, meldt Rijnmondveilig.nl.

De twee gewonden zijn voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Zij zijn de bewoners van het pand.

Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. Aanvankelijk meldden de hulpdiensten dat er brand was geweest, maar dat bericht werd later ingetrokken.