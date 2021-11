Chipmaker Qualcomm positief gestemd door grote vraag

Het Amerikaanse chipconcern Qualcomm kijkt positief vooruit dankzij de grote vraag naar halfgeleiders en de chiptekorten, waaronder chips voor 5G-smartphones. Qualcomm is de grootste producent van chips voor smartphones ter wereld. Het bedrijf levert ook chips aan de auto-industrie en andere sectoren.

Het bedrijf kwam bij de cijfers over de afgelopen periode met vooruitzichten voor dit kwartaal die beter waren dan analisten hadden verwacht. In de handel nabeurs op Wall Street ging het aandeel Qualcomm dan ook flink omhoog. De omzet in het afgelopen vierde kwartaal van het gebroken boekjaar steeg met 43 procent op jaarbasis naar meer dan 9,3 miljard dollar, omgerekend 8 miljard euro. Qualcomm gaf aan voor deze periode een omzet tussen de 10 miljard tot 10,8 miljard dollar te verwachten.

Er werd in de afgelopen periode een nettowinst behaald van 2,9 miljard dollar, een stijging van 75 procent vergeleken met een jaar eerder.