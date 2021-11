Wall Street naar nieuwe records na besluit afbouw coronasteun Fed

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag op nieuwe recordstanden gesloten. De aandacht van beleggers op Wall Street ging vooral uit naar het besluit van de Federal Reserve om deze maand te beginnen met de afbouw van de coronasteunmaatregelen voor de economie. Verder waren er cijfers over de Amerikaanse banenmarkt van loonstrookverwerker ADP en kwartaalresultaten van onder meer gamesbedrijf Activision Blizzard en taxi-app Lyft.

De Fed koopt nu nog maandelijks voor 120 miljard dollar aan obligaties op om de economie te stimuleren. Door het sterke herstel van de coronacrisis gaat de Fed dit programma met 15 miljard dollar per maand afbouwen. Dit was al verwacht op de financiële markten. Daarnaast herhaalde de Fed dat de hoge inflatie in de Verenigde Staten waarschijnlijk van tijdelijke aard is vanwege het herstel van de pandemie en de wereldwijde toeleveringsproblemen. Ook zei Fed-voorzitter Jerome Powell dat er geen haast is om de rente verhogen.

De Dow-Jonesindex sloot met een plus van 0,3 procent op 36.157,58 punten. De brede S&P 500 steeg 0,7 procent tot 4660,57 punten en de technologiebeurs Nasdaq won 1 procent tot 15.811,58 punten.

571.000 nieuwe banen

Volgens ADP kwamen er in oktober 571.000 banen bij in het bedrijfsleven in de VS, wat meer is dan verwacht. In september viel de aanwas van banen nog tegen. Vooral in de dienstensector vonden veel Amerikanen werk door de versoepelde coronamaatregelen.

Activision Blizzard, bekend van onder meer Call of Duty, draaide in het derde kwartaal beter dan verwacht met een iets hogere omzet en winst dan een jaar eerder. De verwachtingen van het bedrijf voor heel het jaar en de uitgestelde release van twee spellen vielen bij beleggers echter slecht en het aandeel kelderde 14 procent.

Lyft

Lyft werd ruim 8 procent hoger gezet. De taxi-app zag de omzet uit ritjes met haast driekwart toenemen. Winkelketen Bed Bath & Beyond maakte een koerssprong van ruim 15 procent na het bekendmaken van een samenwerking met Kroger. Die supermarktketen steeg 5,5 procent.

Andere bedrijven met cijfers waren onder meer telecomconcern T-Mobile US (plus 5,3 procent) en zorgverzekeraar en apothekersconcern CVS Health (plus 5,6 procent).

De euro was 1,1603 dollar waard, tegen 1,1581 dollar bij het slot van de handel in Europa. Een vat Amerikaanse olie zakte 4,8 procent in prijs tot 79,89 dollar. Brentolie werd 4,2 procent goedkoper op 81,19 dollar per vat.