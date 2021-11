Rutte denkt dat nieuw thuiswerkadvies minder verwarrend is

Het nieuwe advies vervangt het oude, dat luidde: "werk thuis als het kan en op locatie als dat nodig is". Dat is vervangen "omdat we hebben gemerkt dat er werkgevers zijn die werknemers vragen om volledig naar kantoor te komen", zei Rutte tegen de Tweede Kamer. Communicatieadviseurs hebben het kabinet aanbevolen er een normering aan toe te voegen. "Wil je dat er meer wordt thuisgewerkt dan nu, dan moet je ook de norm scherper zetten, namelijk: werk minstens de helft van de tijd thuis."

Bijna een op de tien getraceerde besmettingen is te herleiden naar het kantoor of een andere werkplek, blijkt uit recente cijfers van het kabinet.