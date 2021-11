Voorarrest twee Mallorca-verdachten verlengd

Het voorarrest van twee verdachten in de Mallorca-zaak is verlengd. Een 18-jarige en een 19-jarige Hilversummer blijven in ieder geval vastzitten tot de eerste pro-formazitting op 17 november. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank Midden-Nederland besloten.

De twee Hilversummers zijn verdachten in het onderzoek naar de gewelddadigheden op Mallorca afgelopen zomer. Bij dit uitgaansgeweld kwam de 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen om het leven.

In de ochtend van 14 juli waren er meerdere gewelddadigheden in de plaats El Arenal op het Spaanse eiland. Meerdere mensen raakten gewond bij een vechtpartij in een café. Bij een tweede incident op de boulevard werd Heuvelman dusdanig mishandeld dat hij enkele dagen later kwam te overlijden.

Het Openbaar Ministerie verdenkt in totaal acht personen van betrokkenheid bij de gewelddadigheden op Mallorca. Vijf van hen zitten op dit moment nog vast.