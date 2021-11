Omtzigt praat met informateurs over nieuwe bestuurscultuur

Hij verklaarde niet veel vertrouwen te hebben dat de huidige coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie de bestuurscultuur nog gaat veranderen. Hij ziet te weinig terechtkomen van beloftes die zijn gemaakt over dit onderwerp. Die vier partijen onderhandelen ook over de vorming van een nieuw kabinet.

Omtzigt was als enige fractie in de Kamer nog niet gehoord in het hele formatieproces. Hij stapte in juni uit het CDA. Hij speelde een belangrijke rol in het blootleggen van de Toeslagenaffaire en werd daarbij tegengewerkt door het demissionaire kabinet. Aan het begin van de formatie werd verkenner Kajsa Ollongren (D66) gefotografeerd met een papier waarop "functie elders" met de naam Pieter Omtzigt stond. Het leidde tot een crisis in de formatie en een nog luidere roep in de Kamer om een nieuwe bestuurscultuur.

Naast de nieuwe bestuurscultuur bracht Omtzigt vier punten in waar de onderhandelende partijen aandacht aan zouden moeten geven. Er moet volgens hem meer aandacht komen voor de problemen van de EU, de rechtstaat moet versterkt worden, er moet gekeken worden naar de bestaanszekerheid en de woningcrisis moet aangepakt worden.