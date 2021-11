FrieslandCampina bouwt mobiele yoghurtfabriek voor Nigeria

De fabriek bestaat uit vijf containers die binnenkort worden verscheept naar Nigeria. Zodra de containers de plaats van bestemming hebben bereikt, worden ze geschakeld en kan de yoghurtproductie worden opgestart. De nieuwe fabriek begint met de verwerking van 1,8 miljoen kilo melk en kan meer dan 18 miljoen zakjes drinkyoghurt per jaar produceren. De verwachting is dat de fabriek in het eerste kwartaal van 2022 in gebruik zal worden genomen.

Het project is onderdeel van een programma van FrieslandCampina dat lokale boeren ondersteunt hun melkproductie te verhogen, de kwaliteit van de melk te verbeteren en hen toegang te bieden tot de markt. Nigeria is met 200 miljoen inwoners een belangrijke markt voor FrieslandCampina. Niet alleen exporteert het bedrijf producten vanuit Nederland, maar het produceert ook zuivelproducten in het land zelf.