VVD en CDA zetten vraagtekens bij coronapas voor sportclub

Coalitiepartijen VVD en CDA vragen zich af of het wel een goed idee is om een coronapas te vragen voor het buitensporten. Het kabinet wil dat volwassen toeschouwers en sporters alleen toegang krijgen tot het voetbalveld en de atletiekbaan met een geldig coronatoegangsbewijs (CTB).

VVD'er Aukje de Vries, die in principe het volledige maatregelenpakket steunt, had "nog wel een vraag over het buitensporten". Het Outbreak Management Team adviseert niet voor buitensport een coronapas te vragen. En burgemeesters hebben aangegeven dat de voorgestelde maatregel lastig te handhaven is.

Ook het CDA heeft "veel moeite dat ook bij buitenterrassen en met name buitensport de QR-code moet worden getoond", aldus Kamerlid Joba van den Berg. "Sporten is goed voor de gezondheid en verbindt mensen", zegt de christendemocraat. Ze wil dat demissionair zorgminister Hugo de Jonge het voorgenomen besluit toelicht.

Van den Berg zet overigens bij meer plannen vraagtekens. De CDA'er wil liever dat het kabinet gerichter beleid maakt, gericht op bijvoorbeeld de vier grote steden, waar relatief weinig mensen zijn geprikt.