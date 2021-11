GL wil dat Nederland alsnog tekent voor einde fossiele subsidies

De verklaring, een Brits initiatief, wordt donderdag door waarschijnlijk zo'n twintig landen ondertekend op de klimaattop in Glasgow. Dat Nederland daar vooralsnog niet bij is, heeft te maken met de demissionaire status van het kabinet, liet het ministerie van Financiën eerder weten.

GroenLinks-leider Jesse Klaver vindt het "onacceptabel" dat Nederland de verklaring niet tekent. "De klimaatcrisis wacht niet tot Nederland eindelijk eens een nieuw kabinet heeft", zegt hij. "Mooie woorden zijn niets waard zonder daden." Demissionair premier Mark Rutte riep eerder deze week in Glasgow nog luidkeels om meer actie tegen klimaatverandering.

Niet fraai

Het is alleen al daarom "op zijn zachtst gezegd niet fraai" dat Nederland niet meedoet, vindt ook PvdA-Kamerlid Joris Thijssen. Dat het kabinet demissionair is maakt volgens hem niets uit, omdat "een hele dikke Kamermeerderheid" vindt dat Nederland meer moet doen om klimaatverandering tegen te gaan.

Thijssen vermoedt ook eigenlijk dat bij de premier eerder de belangen van de olie- en gasindustrie een rol spelen dan de demissionaire status van het kabinet. "Daar is weer de fossiele Rutte die we kennen", aldus de PvdA'er.

Modderfiguur

De Partij voor de Dieren vindt dat Nederland een "modderfiguur" slaat. "Altijd als puntje bij paaltje komt haakt Nederland af", zegt Kamerlid Christine Teunissen. Ons land tekent volgens haar wel mee bij vrijblijvende afspraken, maar niet als het echt concreet wordt. "Het is pappen en nathouden zoals we van Rutte gewend zijn."

Ook Teunissen heeft geen goed woord over voor het argument dat het kabinet demissionair is. "Het is crisis, dus moeten we nu handelen. Glasgow is de laatste kans om nog een leefbare aarde over te houden."