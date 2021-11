Geen zwarte pieten meer bij intocht sint in Maastricht

Bij de intocht van Sinterklaas in Maastricht zullen alleen roetveegpieten de sint begeleiden. ‘De sint is verheugd te melden dat zijn pieten eindelijk hun nieuwe uitstraling kunnen tonen’, schrijft het comité Intocht Sint Nicolaas Maastricht woensdag in een persverklaring. Het is voor het eerst dat Sinterklaas in Maastricht kiest voor het volgen van de landelijke lijn en afziet van begeleiding door Zwarte Piet.

Traditioneel komt de sint eerder in Maastricht aan dan in de rest van Nederland. Op zaterdag 13 november meert de goedheiligman zijn boot aan bij een aanlegsteiger aan de Maas tussen de Sint Servaasbrug en de Wilhelminabrug. Vanwege corona zal burgemeester Annemarie Penn van Maastricht de sint niet zoals gebruikelijk ontvangen bij zijn aankomst en zijn er ook geen activiteiten bij de aanlegsteiger op de Kesselkade. Wel is er een rijtour door de binnenstad, die groter is dan vorige jaren en zijn er audiënties in het Stadhuis op de Markt en in winkelcentrum Brusselsepoort. Daar kunnen kinderen met maximaal twee volwassenen de sint een ‘boks’ komen geven, een QR-code en mondkapjes zijn er verplicht.

Kick Out Zwarte Piet had voor zaterdag de 13e een demonstratie aangekondigd. Nu Zwarte Piet echter niet meer meedoet heeft de organisatie besloten van de demonstratie af te zien, zei een woordvoerster van KOZP tegen dagblad De Limburger. Bij KOZP was woensdag niet direct iemand bereikbaar voor een toelichting.

Een jaar geleden leidde een demonstratie van KOZP tot hevige rellen in de Maastrichtse binnenstad. De kleine groep actievoerders van KOZP werd er belaagd door zo’n duizend deels relschoppende tegendemonstranten die wilden vasthouden aan de traditie van Zwarte Piet. De politie heeft de KOZP-actievoerders toen moeten ontzetten en in veiligheid gebracht naar een plek buiten het centrum.