Lichte afname aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen

Het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen is voor het eerst in iets minder dan een maand licht afgenomen, zo staat in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Momenteel liggen er 1060 mensen met Covid-19 in de klinieken, een daling van per saldo 12 patiënten ten opzichte van dinsdag. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares nam wel toe, met 10 ten opzichte van een etmaal geleden.

De ic’s behandelen op dit moment 250 Covidpatiënten. Er kwamen 33 nieuwe mensen met corona op de intensive cares bij. Op de verpleegafdelingen werden 161 nieuwe mensen met een coronainfectie opgenomen, maar doordat er ook mensen de afdelingen verlieten of doorstroomden naar de ic’s nam de totale bezetting op de verpleegafdelingen toch af.

In totaal liggen er momenteel 1310 Covidpatiënten in de ziekenhuizen. Dat is een daling van 2 patiënten in vergelijking met 24 uur geleden.

194 nieuwe coronapatiënten

Ziekenhuizen namen in de afgelopen 24 uur 194 nieuwe coronapatiënten op. In de afgelopen week belandden gemiddeld 173 mensen per dag in een ziekenhuis, het hoogste niveau sinds 21 mei.

De intensive cares behandelen ook 587 mensen met andere aandoeningen. Zij zijn bijvoorbeeld behandeld vanwege kanker of ernstige hartklachten, of hebben een ernstig ongeluk gehad. Met deze ‘non-Covid-patiënten’ erbij liggen er 837 patiënten op de ic’s. Die vleugels hebben momenteel capaciteit voor 984 mensen. Dat betekent dat ze nog 147 bedden over hebben. Dat is de kleinste marge sinds 8 april, bijna 7 maanden geleden. Intensive cares moeten eigenlijk 188 bedden over hebben voor noodgevallen, maar dit wordt voor de achtste dag op rij niet gehaald. In november vorig jaar waren de ziekenhuizen voor het laatst zo lang achter elkaar niet in staat om genoeg ic-bedden beschikbaar te hebben.

Nog 1441 bedden over

Met de verpleegafdelingen erbij hebben ziekenhuizen nog 1441 bedden over, zowel voor coronapatiënten als voor anderen. Dat betekent dat het gemiddelde ziekenhuis nog twaalf bedden beschikbaar heeft.

Ongeveer twee weken geleden werd besloten om patiënten weer te spreiden over het land. Dit moet de druk op de ziekenhuizen verdelen en zo veel mogelijk voorkomen dat de zorg vastloopt. Op dinsdag zijn zeven mensen verplaatst naar een andere regio. Zo’n anderhalve week geleden waren er ook zeven verplaatsingen. De laatste keer dat er meer mensen werden verspreid, was op 31 augustus.