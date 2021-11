Rentebesluit Fed beheerst handelsdag Amerikaanse beurzen

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag kalm aan de handelsdag begonnen. Beleggers houden hun kruit droog in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. De verwachting is dat de Fed meer duidelijkheid geeft over de start en tempo van de afbouw van het corona-opkoopprogramma. Verder verwerken handelaren de cijfers van salarisverwerker ADP over de ontwikkeling van de Amerikaanse arbeidsmarkt. Voor bedrijfsnieuws staan onder meer gamesbedrijf Activision Blizzard en taxi-app Lyft in de belangstelling.

De Fed koopt nu nog maandelijks voor 120 miljard dollar, omgerekend ruim 103 miljard euro, aan obligaties op om de economie te stimuleren. Doordat de Amerikaanse economie sterk herstelt van de coronacrisis heeft de centrale bank al aangegeven het opkoopprogramma te willen afbouwen. Het rentetarief blijft vrijwel zeker onveranderd, maar beleggers zullen met name letten op wat Fed-voorzitter Jerome Powell te zeggen heeft over toekomstige rentestappen. Ook gaat de aandacht uit naar zijn opmerkingen over de oplopende inflatie in de Verenigde Staten.

Volgens ADP kwamen er in oktober 571.000 banen bij in de VS. Dat is aanzienlijk meer dan de door economen verwachte 400.000 banen. In september viel de aanwas van banen nog tegen. Vooral in de dienstensector vonden veel Amerikanen werk. Die sector profiteerde de afgelopen maanden van de versoepeling van coronamaatregelen, maar met name horecazaken hebben veel moeite om personeel te vinden.

De Dow-Jonesindex stond na enkele minuten handel 0,1 procent lager op 36.004 punten. De breed samengestelde S&P 500 begon ook in de min. Met een verlies van eveneens 0,1 procent stond die beursindex op 4625 punten. Techbeurs Nasdaq ging 0,2 procent omlaag, tot 15.618 punten.

Activation Blizzard

Activision Blizzard draaide in het derde kwartaal beter dan verwacht met een iets hogere omzet en winst dan een jaar eerder. Daarmee lijken de schandalen die het bedrijf achtervolgen vooralsnog geen vat te hebben op de resultaten van het bedrijf. De verwachting van het bedrijf voor heel het jaar en de uitgestelde release van twee spellen vielen bij beleggers echter slecht en het aandeel daalde haast 15 procent.

Lyft werd zo’n 12 procent hoger gezet. De taxi-app zag de omzet uit ritjes met haast driekwart toenemen. Winkelketen Bed Bath & Beyond maakte een koerssprong van bijna 37 procent na het bekendmaken van een samenwerking met Kroger. Die Amerikaanse supermarktketen steeg 3,7 procent.