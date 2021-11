Ook tennisbond betreurt verplichte coronapas

De KNLTB zegt teleurgesteld te zijn in de dinsdag door het kabinet aangekondigde maatregel. ‘Tennissen en padellen blijven mogelijk, zowel binnen als buiten. Maar wel met een coronatoegangsbewijs (CTB). Sporten moet toegankelijk blijven voor iedereen. We zijn overtuigd dat sporten veilig kan en nodig is voor een gezonde en weerbare samenleving’, stelt de tennisbond op de website.

Volgens de bond is de afgelopen anderhalf jaar aangetoond dat sporten geen extra risico tot besmetting met zich meebrengt. De KNLTB hoopt, net als sportkoepel NOC*NSF en andere sportbonden, dat het debat woensdagmiddag in de Tweede Kamer tot een aanpassing leidt. ‘We blijven ons inzetten om tennis en padel voor iedereen mogelijk te maken.’