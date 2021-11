Achterkant Nachtwacht tijdelijk te zien

Het onderzoek aan De Nachtwacht in het Rijksmuseum is zijn laatste fase ingegaan. Het wereldberoemde schuttersstuk van Rembrandt is van zijn oorspronkelijke plek aan de muur gehaald en vooraan in het glazen huis gezet, waarin het werk wordt onderzocht en later gerestaureerd. Niet alleen de onderzoekers, maar ook de bezoekers van het Rijks kunnen daardoor nu de achterkant van het werk bekijken.